سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الدولار السنغافوري

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدولار السنغافوري حاليًا 1.55098 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.146% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.091% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدولار السنغافوري بين أعلى مستوى 1.55183 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 1.54713 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.079%.