سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الكرونة السويدية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الكرونة السويدية حاليًا 11.62 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.436% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.844% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الكرونة السويدية بين أعلى مستوى 11.6342 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 11.5228 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.328%.