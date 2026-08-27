سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 17.1298 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.193% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -3.240% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 17.8423 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 16.5994 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -4.846%.