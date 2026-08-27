سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الريال السعودي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الريال السعودي حاليًا 4.57878 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.003% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الريال السعودي بين أعلى مستوى 4.57896 في 23-08-2026 وأدنى مستوى 4.57866 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.004%.