سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 1794.24 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.002% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.145% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 1794.66 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 1790.1 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.135%.