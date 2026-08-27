سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الزلوتي البولندي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 4.53915 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.022% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.933% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 4.53915 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 4.48957 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.300%.