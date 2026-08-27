سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الريال العماني

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الريال العماني حاليًا 0.469506 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.003% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الريال العماني بين أعلى مستوى 0.469512 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.469463 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.006%.