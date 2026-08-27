سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 2.05288 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.261% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.210% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 2.05547 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 2.03813 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.211%.