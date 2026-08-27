سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 186.427 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.134% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.179% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 186.841 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 186.177 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.199%.