سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 44.8983 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.043% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.190% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 44.9437 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 44.7365 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.376%.