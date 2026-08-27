سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الدوﻻرات الناميبية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدوﻻرات الناميبية حاليًا 19.5291 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.430% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.685% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدوﻻرات الناميبية بين أعلى مستوى 19.7198 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 19.4116 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.364%.