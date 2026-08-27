سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى باتاكا ماكانيز

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى باتاكا ماكانيز حاليًا 9.84659 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.006% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.061% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى باتاكا ماكانيز بين أعلى مستوى 9.85256 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 9.84293 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.026%.