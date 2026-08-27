سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى القانون المولدوفي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى القانون المولدوفي حاليًا 21.0368 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.042% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.335% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى القانون المولدوفي بين أعلى مستوى 21.0671 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 20.9299 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.656%.