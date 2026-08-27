سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 11.282 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.128% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.014% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 11.299 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 11.2347 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.337%.