سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى ليسوتو

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى ليسوتو حاليًا 19.5037 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.300% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.814% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى ليسوتو بين أعلى مستوى 19.7198 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 19.4038 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.252%.