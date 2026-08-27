سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الدوﻻرات الليبرية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدوﻻرات الليبرية حاليًا 220.589 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.012% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.015% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدوﻻرات الليبرية بين أعلى مستوى 220.593 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 220.557 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.014%.