سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 27383.3 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.045% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.185% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 27470.1 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 27343.3 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.171%.