سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 1684.57 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.210% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.989% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 1703.07 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 1680.06 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.444%.