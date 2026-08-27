سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الين الياباني

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الين الياباني حاليًا 194.329 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.210% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.552% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 194.439 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 193.098 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.186%.