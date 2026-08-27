سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الين الياباني
هل تبحث عن أسعار صرف KYD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة دولار جزر كايمان السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة دولار جزر كايمان عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الين الياباني
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 KYD إلى JPY
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|194.3290
|الأدنى
|193.7440
|المتوسط
|193.9739
|التغيير
|0.30%
يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الين الياباني حاليًا 194.329 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.210% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.552% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الين الياباني بين أعلى مستوى 194.439 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 193.098 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.186%.
KYD إلى JPY مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert دولار جزر كايمان to ين ياباني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KYD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر JPY كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert دولار جزر كايمان to ين ياباني
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KYD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر JPY كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.