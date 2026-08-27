سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية حاليًا 192.97 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.095% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.238% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدوﻻرات الجامايكية بين أعلى مستوى 193.001 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 192.512 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.254%.