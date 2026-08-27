سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى لجنيه جيرسي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى لجنيه جيرسي حاليًا 0.898187 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.376% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.427% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى لجنيه جيرسي بين أعلى مستوى 0.898187 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 0.892337 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.194%.