سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الكرونة الأيسلندية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الكرونة الأيسلندية حاليًا 147.256 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.190% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.670% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الكرونة الأيسلندية بين أعلى مستوى 148.354 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 147.116 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.165%.