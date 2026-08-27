سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة حاليًا 3.62341 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.111% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.285% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى شواقل إسرائيلية جديدة بين أعلى مستوى 3.66811 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 3.61433 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.452%.