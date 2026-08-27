سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 21656.1 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.260% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.067% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 21691.5 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 21509.8 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.319%.