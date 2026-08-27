سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الغورد الهايتي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الغورد الهايتي حاليًا 159.456 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.073% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.090% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الغورد الهايتي بين أعلى مستوى 159.615 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 159.313 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.146%.