سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى لجبل طارق

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى لجبل طارق حاليًا 0.897723 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.342% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.298% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى لجبل طارق بين أعلى مستوى 0.897723 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 0.892337 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.190%.