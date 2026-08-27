سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 549.78 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.094% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.316% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 551.701 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 546.799 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.425%.