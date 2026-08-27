سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 3809.29 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.094% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 2.347% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 3819.21 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 3699.87 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.885%.