سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 14.1159 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.260% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.347% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 14.1159 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 14.0183 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.479%.