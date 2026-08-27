سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى بدولارات بروني دار السلام

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بدولارات بروني دار السلام حاليًا 1.54933 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.036% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.063% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بدولارات بروني دار السلام بين أعلى مستوى 1.55177 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 1.54707 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.170%.