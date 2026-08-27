سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 150.335 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.387% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.694% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 150.335 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 149.024 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.387%.