سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 96.594 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.007% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.033% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 96.9038 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 96.2842 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.315%.