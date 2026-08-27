سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدينار التونسي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 9.47026 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.254% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.007% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 9.47645 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 9.41157 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.325%.