سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 106.933 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.252% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.185% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 107.268 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 106.3 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.253%.