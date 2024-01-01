科威特第納爾兌泰銖匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌泰銖的匯率目前為117.479，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.218%。

在過去一星期，科威特第納爾兌泰銖的匯率波動，在22-07-2024高見119.033，並在26-07-2024低見117.415。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.247%。