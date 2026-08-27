سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى بدولارات سورينام حاليًا 123.247 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.271% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.071% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 123.582 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 122.896 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.383%.