دينار كويتي إلى دولار سنغافوري

تحويل KWD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
4424.17 sgd

1.00000 KWD = 4.42417 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:12 UTC
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KWD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.067188.71281.436741.660210.9636518.3104
1GBP1.1531411.23045102.2931.656681.914351.1112221.1133
1USD0.93720.812711183.13451.34641.555810.9031517.159
1INR0.01127230.009775850.012028710.01619540.01871440.01086370.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار سنغافورة
1 KWD4.42417 SGD
5 KWD22.12085 SGD
10 KWD44.24170 SGD
20 KWD88.48340 SGD
50 KWD221.20850 SGD
100 KWD442.41700 SGD
250 KWD1106.04250 SGD
500 KWD2212.08500 SGD
1000 KWD4424.17000 SGD
2000 KWD8848.34000 SGD
5000 KWD22120.85000 SGD
10000 KWD44241.70000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Kuwaiti Dinar
1 SGD0.22603 KWD
5 SGD1.13016 KWD
10 SGD2.26031 KWD
20 SGD4.52062 KWD
50 SGD11.30155 KWD
100 SGD22.60310 KWD
250 SGD56.50775 KWD
500 SGD113.01550 KWD
1000 SGD226.03100 KWD
2000 SGD452.06200 KWD
5000 SGD1130.15500 KWD
10000 SGD2260.31000 KWD