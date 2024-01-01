Kuveyt dinarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → SGD çevirin

1.000 kwd
4.372,10 sgd

1.00000 KWD = 4.37210 SGD

09:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03230.931519.00561.539171.642981515.753.67285
1 INR0.012043510.01121840.2288940.0185370.019787218.25490.044234
1 EUR1.0735589.1393120.40351.652381.763821627.233.94299
1 ZAR0.05261614.368830.049011310.08098520.086447279.75280.193251

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Kuveyt dinarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Singapur Doları
1 KWD4.37210 SGD
5 KWD21.86050 SGD
10 KWD43.72100 SGD
20 KWD87.44200 SGD
50 KWD218.60500 SGD
100 KWD437.21000 SGD
250 KWD1093.02500 SGD
500 KWD2186.05000 SGD
1000 KWD4372.10000 SGD
2000 KWD8744.20000 SGD
5000 KWD21860.50000 SGD
10000 KWD43721.00000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Kuveyt Dinarı
1 SGD0.22872 KWD
5 SGD1.14362 KWD
10 SGD2.28723 KWD
20 SGD4.57446 KWD
50 SGD11.43615 KWD
100 SGD22.87230 KWD
250 SGD57.18075 KWD
500 SGD114.36150 KWD
1000 SGD228.72300 KWD
2000 SGD457.44600 KWD
5000 SGD1143.61500 KWD
10000 SGD2287.23000 KWD