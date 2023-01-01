دينار كويتي إلى ريال قطري

تحويل KWD إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
11805.20 qar

1.00000 KWD = 11.80520 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:10 UTC
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KWD إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066988.69621.436741.660160.9636518.3066
1GBP1.1531411.23025102.2761.656721.914341.1112221.1095
1USD0.93730.812843183.13451.346651.556060.903317.1587
1INR0.01127440.009777440.012028710.01619840.01871730.01086550.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الريال القطري
1 KWD11.80520 QAR
5 KWD59.02600 QAR
10 KWD118.05200 QAR
20 KWD236.10400 QAR
50 KWD590.26000 QAR
100 KWD1180.52000 QAR
250 KWD2951.30000 QAR
500 KWD5902.60000 QAR
1000 KWD11805.20000 QAR
2000 KWD23610.40000 QAR
5000 KWD59026.00000 QAR
10000 KWD118052.00000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Kuwaiti Dinar
1 QAR0.08471 KWD
5 QAR0.42354 KWD
10 QAR0.84708 KWD
20 QAR1.69417 KWD
50 QAR4.23542 KWD
100 QAR8.47084 KWD
250 QAR21.17710 KWD
500 QAR42.35420 KWD
1000 QAR84.70840 KWD
2000 QAR169.41680 KWD
5000 QAR423.54200 KWD
10000 QAR847.08400 KWD