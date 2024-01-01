Kuveyt dinarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile KWD → QAR çevirin

1.000 kwd
11.834,30 qar

1.00000 KWD = 11.83430 QAR

09:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.0310.931619.00611.539291.643251515.743.67285
1 INR0.012043710.01121960.2289040.01853870.019790818.25510.0442347
1 EUR1.0734589.1296120.40211.652351.763951627.073.94262
1 ZAR0.05261474.368650.049014610.08098930.086459179.75020.193246

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Kuveyt dinarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Katar Riyali
1 KWD11.83430 QAR
5 KWD59.17150 QAR
10 KWD118.34300 QAR
20 KWD236.68600 QAR
50 KWD591.71500 QAR
100 KWD1183.43000 QAR
250 KWD2958.57500 QAR
500 KWD5917.15000 QAR
1000 KWD11834.30000 QAR
2000 KWD23668.60000 QAR
5000 KWD59171.50000 QAR
10000 KWD118343.00000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Kuveyt Dinarı
1 QAR0.08450 KWD
5 QAR0.42250 KWD
10 QAR0.84500 KWD
20 QAR1.69000 KWD
50 QAR4.22499 KWD
100 QAR8.44999 KWD
250 QAR21.12497 KWD
500 QAR42.24995 KWD
1000 QAR84.49990 KWD
2000 QAR168.99980 KWD
5000 QAR422.49950 KWD
10000 QAR844.99900 KWD