10 Kuveyt dinarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile KWD → QAR çevirin

1,000ك KWD = 11,86QR QAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 KWD → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,905311,9558
Düşük11,850511,8505
Ortalama11,884811,9140
Değişim-0.30%-0.60%
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1 KWD → QAR istatistikleri

KWD → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,9053, en düşük 11,8505 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,8848 oldu. KWD → QAR kurundaki değişiklik -0.30 değerindeydi.

KWD → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,9558, en düşük 11,8505 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,9140 oldu. KWD → QAR kurundaki değişiklik -0.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Katar Riyali
1 KWD11,85950 QAR
5 KWD59,29750 QAR
10 KWD118,59500 QAR
20 KWD237,19000 QAR
50 KWD592,97500 QAR
100 KWD1.185,95000 QAR
250 KWD2.964,87500 QAR
500 KWD5.929,75000 QAR
1000 KWD11.859,50000 QAR
2000 KWD23.719,00000 QAR
5000 KWD59.297,50000 QAR
10000 KWD118.595,00000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Kuveyt Dinarı
1 QAR0,08432 KWD
5 QAR0,42160 KWD
10 QAR0,84321 KWD
20 QAR1,68641 KWD
50 QAR4,21603 KWD
100 QAR8,43206 KWD
250 QAR21,08015 KWD
500 QAR42,16030 KWD
1000 QAR84,32060 KWD
2000 QAR168,64120 KWD
5000 QAR421,60300 KWD
10000 QAR843,20600 KWD