100 Katar riyalinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile QAR → KWD çevirin

1,000QR QAR = 0,08433ك KWD

19:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 QAR → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08440,0844
Düşük0,08400,0836
Ortalama0,08410,0839
Değişim0.31%0.67%
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1 QAR → KWD istatistikleri

QAR → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0844, en düşük 0,0840 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0841 oldu. QAR → KWD kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

QAR → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0844, en düşük 0,0836 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0839 oldu. QAR → KWD kurundaki değişiklik 0.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,1941198,2030,5630,6731.226,711,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kuveyt Dinarı
1 QAR0,08433 KWD
5 QAR0,42164 KWD
10 QAR0,84327 KWD
20 QAR1,68655 KWD
50 QAR4,21637 KWD
100 QAR8,43274 KWD
250 QAR21,08185 KWD
500 QAR42,16370 KWD
1000 QAR84,32740 KWD
2000 QAR168,65480 KWD
5000 QAR421,63700 KWD
10000 QAR843,27400 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Katar Riyali
1 KWD11,85850 QAR
5 KWD59,29250 QAR
10 KWD118,58500 QAR
20 KWD237,17000 QAR
50 KWD592,92500 QAR
100 KWD1.185,85000 QAR
250 KWD2.964,62500 QAR
500 KWD5.929,25000 QAR
1000 KWD11.858,50000 QAR
2000 KWD23.717,00000 QAR
5000 KWD59.292,50000 QAR
10000 KWD118.585,00000 QAR