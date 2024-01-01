科威特第纳尔兑卡塔尔里亚尔

按实际汇率将 KWD 换算成 QAR

ك1.000 KWD = QR11.90 QAR

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KWD 兑 QAR 换算表

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QAR
1 KWD兑QAR过去 30 天过去 90 天
11.952511.9584
11.883711.8837
一般11.911811.9259
更改-0.42%-0.27%
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1 KWD 兑 QAR 统计信息

过去 30 天，KWD 兑 QAR 的表现如下：30 天高点为 11.9525，30 天低点为 11.8837。这意味着 30 天平均值为 11.9118。KWD 兑 QAR 的变化为 -0.42。

过去 90 天，KWD 兑 QAR 的表现如下：90 天高点为 11.9584，90 天低点为 11.8837。这意味着 90 天平均值为 11.9259。KWD 兑 QAR 的变化为 -0.27。

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热门货币

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.0870.92417.6231.5031.661,695.983.673
1 INR0.01210.0110.210.0180.0220.1690.044
1 EUR1.08290.957119.0631.6261.7961,834.543.973
1 ZAR0.0574.7710.05210.0850.09496.2370.208

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如何将科威特第纳尔兑换成卡塔尔里亚尔

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科威特第纳尔/卡塔尔里亚尔汇率
1 KWD11.89610 QAR
5 KWD59.48050 QAR
10 KWD118.96100 QAR
20 KWD237.92200 QAR
50 KWD594.80500 QAR
100 KWD1,189.61000 QAR
250 KWD2,974.02500 QAR
500 KWD5,948.05000 QAR
1000 KWD11,896.10000 QAR
2000 KWD23,792.20000 QAR
5000 KWD59,480.50000 QAR
10000 KWD118,961.00000 QAR
卡塔尔里亚尔/科威特第纳尔汇率
1 QAR0.08406 KWD
5 QAR0.42031 KWD
10 QAR0.84061 KWD
20 QAR1.68123 KWD
50 QAR4.20307 KWD
100 QAR8.40614 KWD
250 QAR21.01535 KWD
500 QAR42.03070 KWD
1000 QAR84.06140 KWD
2000 QAR168.12280 KWD
5000 QAR420.30700 KWD
10000 QAR840.61400 KWD