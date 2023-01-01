دينار كويتي إلى روبية باكستانية

تحويل KWD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٩٤٧٬٤٤٧ pkr

1.00000 KWD = 947.44700 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:10 UTC
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KWD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066988.69621.436741.660160.9636518.3066
1GBP1.1531411.23025102.2761.656721.914341.1112221.1095
1USD0.93730.812843183.13451.346651.556060.903317.1587
1INR0.01127440.009777440.012028710.01619840.01871730.01086550.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Pakistani Rupee
1 KWD947.44700 PKR
5 KWD4737.23500 PKR
10 KWD9474.47000 PKR
20 KWD18948.94000 PKR
50 KWD47372.35000 PKR
100 KWD94744.70000 PKR
250 KWD236861.75000 PKR
500 KWD473723.50000 PKR
1000 KWD947447.00000 PKR
2000 KWD1894894.00000 PKR
5000 KWD4737235.00000 PKR
10000 KWD9474470.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Kuwaiti Dinar
1 PKR0.00106 KWD
5 PKR0.00528 KWD
10 PKR0.01055 KWD
20 PKR0.02111 KWD
50 PKR0.05277 KWD
100 PKR0.10555 KWD
250 PKR0.26387 KWD
500 PKR0.52773 KWD
1000 PKR1.05547 KWD
2000 PKR2.11094 KWD
5000 PKR5.27735 KWD
10000 PKR10.55470 KWD