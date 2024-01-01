Kuveyt dinarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → PKR çevirin

1.000 kwd
905.306 pkr

1.00000 KWD = 905.30600 PKR

09:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.0310.931619.00611.539291.643251515.743.67285
1 INR0.012043710.01121960.2289040.01853870.019790818.25510.0442347
1 EUR1.0734589.1296120.40211.652351.763951627.073.94262
1 ZAR0.05261474.368650.049014610.08098930.086459179.75020.193246

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Kuveyt dinarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Pakistan Rupisi
1 KWD905.30600 PKR
5 KWD4526.53000 PKR
10 KWD9053.06000 PKR
20 KWD18106.12000 PKR
50 KWD45265.30000 PKR
100 KWD90530.60000 PKR
250 KWD226326.50000 PKR
500 KWD452653.00000 PKR
1000 KWD905306.00000 PKR
2000 KWD1810612.00000 PKR
5000 KWD4526530.00000 PKR
10000 KWD9053060.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 PKR0.00110 KWD
5 PKR0.00552 KWD
10 PKR0.01105 KWD
20 PKR0.02209 KWD
50 PKR0.05523 KWD
100 PKR0.11046 KWD
250 PKR0.27615 KWD
500 PKR0.55230 KWD
1000 PKR1.10460 KWD
2000 PKR2.20920 KWD
5000 PKR5.52300 KWD
10000 PKR11.04600 KWD