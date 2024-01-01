20 Kuveyt dinarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → PKR çevirin

1,000ك KWD = 904,0₨ PKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 KWD → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek908,6070914,7220
Düşük903,3440903,3440
Ortalama906,2101909,4678
Değişim-0.31%-0.96%
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1 KWD → PKR istatistikleri

KWD → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 908,6070, en düşük 903,3440 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 906,2101 oldu. KWD → PKR kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

KWD → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 914,7220, en düşük 903,3440 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 909,4678 oldu. KWD → PKR kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Pakistan Rupisi
1 KWD903,97600 PKR
5 KWD4.519,88000 PKR
10 KWD9.039,76000 PKR
20 KWD18.079,52000 PKR
50 KWD45.198,80000 PKR
100 KWD90.397,60000 PKR
250 KWD225.994,00000 PKR
500 KWD451.988,00000 PKR
1000 KWD903.976,00000 PKR
2000 KWD1.807.952,00000 PKR
5000 KWD4.519.880,00000 PKR
10000 KWD9.039.760,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 PKR0,00111 KWD
5 PKR0,00553 KWD
10 PKR0,01106 KWD
20 PKR0,02212 KWD
50 PKR0,05531 KWD
100 PKR0,11062 KWD
250 PKR0,27656 KWD
500 PKR0,55311 KWD
1000 PKR1,10622 KWD
2000 PKR2,21244 KWD
5000 PKR5,53110 KWD
10000 PKR11,06220 KWD