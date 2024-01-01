100 Pakistan rupisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile PKR → KWD çevirin

1,000₨ PKR = 0,001107ك KWD

10:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 PKR → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00110,0011
Düşük0,00110,0011
Ortalama0,00110,0011
Değişim0.36%0.96%
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1 PKR → KWD istatistikleri

PKR → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0011 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0011 oldu. PKR → KWD kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

PKR → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0011, en düşük 0,0011 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0011 oldu. PKR → KWD kurundaki değişiklik 0.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4150,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,055189,0540,8363,8751,4863,9636,439
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,51914,6351,7784,73743,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 PKR0,00111 KWD
5 PKR0,00553 KWD
10 PKR0,01107 KWD
20 PKR0,02214 KWD
50 PKR0,05534 KWD
100 PKR0,11068 KWD
250 PKR0,27669 KWD
500 PKR0,55338 KWD
1000 PKR1,10675 KWD
2000 PKR2,21350 KWD
5000 PKR5,53375 KWD
10000 PKR11,06750 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Pakistan Rupisi
1 KWD903,55000 PKR
5 KWD4.517,75000 PKR
10 KWD9.035,50000 PKR
20 KWD18.071,00000 PKR
50 KWD45.177,50000 PKR
100 KWD90.355,00000 PKR
250 KWD225.887,50000 PKR
500 KWD451.775,00000 PKR
1000 KWD903.550,00000 PKR
2000 KWD1.807.100,00000 PKR
5000 KWD4.517.750,00000 PKR
10000 KWD9.035.500,00000 PKR