سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 49.6334 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.685% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.578% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 49.9886 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 49.633 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.687%.