История обменного курса кувейтский динар–мальдивские руфии

Обменный курс кувейтских динара/мальдивские руфии сейчас составляет 50,277, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.139% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 50,413, и минимумом, равным 49,559, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.343%.