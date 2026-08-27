سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى ليسوتو

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى ليسوتو حاليًا 52.0023 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.158% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.839% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى ليسوتو بين أعلى مستوى 52.7146 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 51.853 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.251%.